Ceny ropy mierne klesli, cena Brentu sa však drží nad 73 dolármi

Melbourne 23. júla (TASR) – Po vyše 2-percentnom raste v závere predchádzajúceho obchodovania zaznamenali ceny ropy v piatok opäť pokles, rozsah poklesu je však iba mierny. Cena ropy Brent sa stále drží výrazne nad 73 USD a cena WTI nad 71 USD za barel (159 litrov).



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent dosiahla do 7:51 SELČ 73,48 USD (62,40 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 31 centov (0,42 %). Štvrtkové obchodovanie (22. 7.) však ukončila rastom o 2,2 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 71,63 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 28 centov alebo 0,39 %. Vo štvrtok uzatvorila obchodovanie rastom o 2,3 %.



Vývoj na ropnom trhu bol tento týždeň plný výkyvov, keď prudký pokles striedal prudký rast. Na začiatku týždňa ceny ropy potlačila nadol dohoda zoskupenia ropných producentov OPEC+ o postupnom zvyšovaní ťažby od augusta. Až do konca decembra by mali producenti zvyšovať každý mesiac produkciu o 400 000 barelov denne, čo by na trh do konca roka malo naliať 2 milióny barelov/deň. Neskôr však na trhoch prevládli očakávania, že toto tempo zvyšovania ťažby nebude stačiť a dopyt v nasledujúcom období bude prevyšovať ponuku, čo viedlo k rastu cien komodity.