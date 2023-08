Ceny ropy mierne klesli, cena Brentu sa pohybuje nad 84 USD/barel

Singapur 22. augusta (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v utorok pokles, jeho rozsah však nebol výrazný a cena Brentu sa naďalej udržuje nad 84 USD za barel (159 litrov). Trhy momentálne vyčkávajú, či Irak obnoví export ropy cez turecký terminál Ceyhan, čo by mohlo zmierniť napätie v dodávkach spôsobené obmedzením produkcie zo strany ropného zoskupenia OPEC+. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.32 h SELČ 84,27 USD (77,26 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 19 centov (0,22 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom klesla o 7 centov na 80,65 USD/barel. Septembrový kontrakt exspiruje v utorok.



K poklesu cien prispeli informácie o tom, že iracký minister ropného priemyslu Haján Abdel-Ghání pricestoval do Ankary, aby prediskutoval viacero otázok. Medzi nimi aj obnovenie dodávok irackej ropy cez turecký ropný terminál Ceyhan, uviedol pre agentúru Reuters zdroj z ministerstva.



Export irackej ropy cez ropovod smerujúci zo severného Iraku do Turecka bol zastavený 25. marca po tom, ako Medzinárodná obchodná komora (ICC) rozhodla v kauze ešte z roku 2014 v prospech Bagdadu. Vtedy Bagdad oznámil, že Turecko porušilo tranzitnú dohodu z roku 1973, keď umožnilo kurdskej regionálnej vláde vyvážať ropu z tohto regiónu cez ropovod smerujúci do tureckého prístavu Ceyhan. Bagdad tento export považoval za nelegálny a tvrdil, že iba iracká vláda môže uzatvárať dohody o exporte ropy z územia Iraku.



Kauzu riešil arbitrážny súd v Paríži spadajúci pod ICC. Posledné vypočutie sa uskutočnilo v Paríži v júli 2022 a ICC verdikt v prospech Bagdadu oficiálne oznámil koncom marca tohto roka.



(1 EUR = 1,0908 USD)