Ceny ropy mierne vzrástli

Tokio 13. júla (TASR) – Po pondelkovom poklese v závere obchodovania ceny ropy v utorok vzrástli. Podporili ich očakávania trhov, že zásoby ropy v USA klesli aj za minulý týždeň, čo by znamenalo pokles už ôsmy týždeň po sebe. Rast bol však iba mierny, keďže na trhy stále vplýva neistota spojená so šírením infekčnejších variantov nového koronavírusu, ako aj neistota súvisiaca s ďalšou produkciou ropných štátov združených v OPEC+.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.35 h SELČ 75,25 USD (63,49 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o deväť centov (0,12 %). V pondelok klesla o 0,5 %.



Cena americkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 74,23 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 13 centov alebo 0,18 %. V predchádzajúcom dni stratila z hodnoty 0,6 %.