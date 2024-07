Ropa: Ceny ropy minulý týždeň klesli

New York 28. júla (TASR) - Ceny ropy v piatok (26. 7.) klesli o približne 1,5 % a so stratou uzavreli aj celý týždeň. Vývoj na trhu ovplyvnili najmä údaje o poklese dopytu v Číne a vyhliadky na dohodu o prímerí v Pásme Gazy, čo pomohlo zmierniť napätie v regióne Blízkeho východu a súvisiace obavy o bezpečnosť dodávok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri ukončila piatkové obchodovanie na úrovni 81,13 USD (74,71 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,24 USD (1,5 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 76,16 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje pokles o 1,12 USD (1,4 %). Za celý týždeň si Brent odpísal približne 1 % a WTI takmer 3 %.



Trh s ropou najskôr podporili údaje o raste hrubého domáceho produktu v Spojených štátoch, ktoré prekonali očakávania. Nad počiatočnými ziskami však prevážili obavy z klesajúceho dopytu v Číne, ktorá je najväčším svetovým dovozcom komodity na svete. Peking oznámil, že dopyt po rope klesol v júni o 8,1 % a nižší bol aj za celý prvý polrok.



Správa o vývoji inflácie v USA na druhej strane v závere týždňa podporila očakávania, že americká centrálna banka (Fed) zníži úrokové sadzby už v septembri. Voľnejšia menová politika by mohla stimulovať hospodársky rast, a tým aj dopyt po rope v najväčšej svetovej ekonomike.



(1 EUR = 1,086 USD)