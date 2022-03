Ceny ropy minulý týždeň stúpli o viac než štvrtinu

New York 6. marca (TASR) - Ceny ropy počas uplynulého týždňa prudko vzrástli, pričom americká WTI ukončila obchodovanie najvyššie od roku 2008. Dôvodom je vojna na Ukrajine, ktorá zvyšuje obavy z nedostatku na trhu. TASR o tom informuje na základe správy portálu MarketWatch.



Aprílový kontrakt na americkú ropu WTI si v piatok pripísal 8,01 USD alebo 7,44 % a uzavrel na 115,68 USD (105,85 eura) za barel (159 litrov). To bola najvyššia zatváracia cena WTI s kontaktom dodávky v najbližšom mesiaci od septembra 2008. Za celý uplynulý týždeň si cena WTI polepšila o 24,09 USD alebo 26,3 %, čo bol jej rekordný dolárový týždňový nárast v rámci zaznamenaných údajov (od apríla 1983).



Májový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa v piatok posilnil o 7,65 USD alebo 6,93 % a uzavrel na 118,11 USD za barel. To bola najvyššia zatváracia cena Brentu od februára 2013. Týždňové zvýšenie o 25,5 % bolo najprudším percentuálny nárastom v rámci zaznamenaných údajov začínajúcich v januári 1991.



Ceny ropy rovnako ako viacerých ďalších komodít prudko stúpli od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. "Akákoľvek udalosť, ktorá zníži dodávky, ako je sprísnenie sankcií alebo poškodenie produkčných alebo distribučných zariadení, môže vyvolať ďalšie zvýšenie cien ropy," uviedol hlavný trhový stratég firmy SIA Wealth Management Colin Cieszynski.



Agentúra Moody’s v piatok varovala, že vojna na Ukrajine zvyšuje riziká ohrozujúce globálnu ekonomiku a podporuje inflačné tlaky cez rast cien kľúčových komodít vrátane ropy.



(1 EUR = 1,0929 USD)