Singapur 1. augusta (TASR) - Ceny ropy na začiatku nového týždňa klesli. Dôvodom boli slabé údaje z čínskej a japonskej ekonomiky, ktoré podporili obavy zo spomalenia globálnej ekonomiky.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa v pondelok ráno o 7.49 h SELČ predával po 97,51 USD (95,62 eura). To bolo o 1,11 USD alebo 1,13 % menej ako v piatok (29. 7.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt si v piatok pripísal 2,20 USD alebo 2,28 % a uzavrel na 98,62 USD za barel.



Októbrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa v pondelok o 7.49 h SELČ obchodoval so stratou 78 centov alebo 0,75 % alebo po 103,19 USD za barel. V piatok vzrástol o 2,14 USD alebo 2,10 % na 103,97 USD za barel.



Priemyselná aktivita v Číne aj Japonsku sa v júli spomalila, ukázali príslušné indexy nákupných manažérov (PMI). Negatívny vplyv na ceny čierneho zlata mali predovšetkým slabé čísla z Číny, ktorá je najväčším svetovým dovozcom ropy.



Pre ďalšie smerovanie cien bude dôležité stredajšie (3. 8.) zasadnutie aliancie OPEC+. Pravdepodobnosť, že by aliancia ohlásila zvýšenie ťažby, je len veľmi malá. Podľa zdrojov z OPEC+ skupina totiž uvažuje o tom, že ponechá ťažbu v septembri nezmenenú alebo rozhodne len o jej miernom zvýšení. Experti upozornili, že výraznejší nárast produkcie je ťažko predstaviteľný, keďže niektorí členovia aliancie majú už teraz problém s plnením ťažobných kvót.



(1 EUR = 1,0198 USD)