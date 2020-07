New York/Londýn 20. júla (TASR) - Ceny ropy odštartovali nový týždeň miernym poklesom. Ropnému trhu aktuálne chýbajú nové impulzy.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s augustovým kontraktom sa v pondelok ráno o 8.00 h SELČ predával po 40,34 USD (35,30 eura). To bolo o 25 centov alebo 0,62 % menej ako v piatok (17. 7.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt v piatok odpísal 16 centov alebo približne 0,4 % a uzavrel na 40,59 USD za barel.



Septembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa v pondelok o 8.01 h SELČ predával s mínusom 27 centov alebo 0,63 % po 42,87 USD za barel. Cena Brentu v piatok klesla o 23 centov na 43,14 USD za barel.



Negatívny vplyv na ceny majú naďalej obavy z toho, že zhoršovanie pandemickej situácie v USA môže zabrzdiť zotavovanie najväčšej svetovej ekonomiky. V poslednom čase sa opäť mierne zhoršila situácia aj v niektorých európskych krajinách.



Ceny naďalej podporujú rozsiahle obmedzenia ťažby skupiny producentských štátov OPEC+. Skupina sa však v stredu (15. 7.) dohodla, že od augusta zmierni súčasné rekordné produkčné škrty platné od mája, keďže svetová ekonomika sa pomaly začína zotavovať z pandémie nového koronavírusu. Skupina OPEC+ od augusta do decembra zredukuje objem škrtov na 7,7 milióna barelov denne z 9,7 milióna barelov denne.



Niektorí experti sa však obávajú, že toto zmiernenie produkčných škrtov prišlo príliš skoro vzhľadom na slabý dopyt spôsobený pandémiou nového koronavírusu.



(1 EUR = 1,1428 USD)