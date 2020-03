Ceny ropy padli o 4 %

Londýn 6. marca (TASR) - Ceny ropy v piatok napoludnie strácali takmer 4 %. Dôvodom sú obavy, že Rusko nechce pristúpiť na to, aby skupina veľkých producentov OPEC+, ešte viac znížila ťažbu. Cena americkej WTI smeruje k 44 USD (39,33 eura) za barel (159 litrov) a cena severomorskej ropy Brent k 48 USD za barel.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), ktorá zasadala vo štvrtok (5. 3.), odporúčala priškrtenie ťažby o ďalších 1,5 milióna barelov denne. V piatok sa predstavitelia kartelu stretnú s ďalšími členmi skupiny OPEC+, ktorých lídrom je Rusko. Predpokladalo sa, že na štáty skupiny mimo OPEC by z nového obmedzenia produkcie pripadlo 500.000 barelov denne. Rusko a Kazachstan však uviedli, že zatiaľ neodobrili ďalšie priškrtenie ťažby, čo zvýšilo obavy z kolapsu spolupráce skupiny OPEC+, ktorá sa začala v roku 2016 a ktorej cieľom bola stabilizácia cien ropy.



Barel americkej ropy WTI s aprílovým kontraktom sa o 11.55 h SEČ predával po 44,24 USD. To bolo o 1,66 USD alebo 3,62 USD menej ako vo štvrtok na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Májový kontrakt na severomorskú ropu Brent zlacnel o 1,87 USD alebo 3,74 % na 48,12 USD za barel. Ceny predtým padli o vyše 4 %.



(1 EUR = 1,1187 USD)