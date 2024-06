Ceny ropy po správe o nečakanom raste zásob v USA mierne klesli

New York 26. júna (TASR) - Ceny ropy v stredu mierne klesli po tom, čo zásoby komodity v USA zaznamenali už tretí neočakávaný týždenný nárast za posledné štyri týždne. Aktuálne údaje Federálneho úradu pre energetické informácie (EIA) ešte viac prispeli k obavám o vývoj dopytu v krajine, ktorá je najväčším svetovým spotrebiteľom ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 18.19 h SELČ 84,94 USD (79,28 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 7 centov (0,08 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 80,65 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená zníženie o 18 centov alebo 0,22 %.



EIA v stredu oznámil, že zásoby ropy v USA v týždni končiacom sa 21. júna vzrástli o 3,6 milióna barelov, čo prekvapilo analytikov, ktorí očakávali ich pokles. Obchodníci s ropou majú obavy zo slabého dopytu po benzíne počas letnej motoristickej sezóny. Benzín v USA zodpovedá za približne 10 % celkovej svetovej spotreby ropy. Dopyt po ňom minulý týždeň v medziročnom porovnaní klesol o 3,6 % na približne 8,9 milióna barelov denne. Zásoby paliva napriek tomu nečakane vzrástli, hoci rafinérie obmedzili produkciu.



(1 EUR = 1,0714 USD)