Ceny ropy pokračujú v poklese, cena WTI padla pod 11 USD za barel

Singapur 28. apríla (TASR) - Ceny ropy pokračovali v utorok ráno v poklese po výraznom pondelkovom (27. 4.) páde. Negatívny vplyv na ceny majú aktuálne rýchlo sa plniace kapacity zásobníkov a predaj zo strany veľkých ropných fondov. K tomu je potrebné pripočítať tlak trvajúci od polovice marca na strane dopytu aj ponuky. Cena americkej ropy WTI v ázijskom obchodovaní klesla pod hranicu 11 USD (10,14 eura) za barel.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s júnovým kontraktom sa o 7.33 h SELČ predával po 11,22 USD. To bolo o 1,56 USD alebo 12,21 % menej ako v pondelok na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Júnový kontrakt na WTI v pondelok stratil 4,16 USD alebo 24,6 % a uzavrel na 12,78 USD za barel.



Júnový kontrakt na severomorskú zmes Brent v utorok ráno zlacnel o 91 centov alebo 4,55 % na 19,08 USD za barel. V pondelok sa jeho cena znížila o 6,75 % na 19,99 USD za barel.



Situácia na ropnom trhu zostáva kritická. Pandémia nového koronavírusu spôsobila prepad dopytu a na trhu je nadmerná ponuka. To má za následok, že čoraz viac ropy smeruje do zásobníkov, ktoré sa rýchlo plnia.



Väčší cenový tlak na americkú ropu zdôvodňujú obchodníci dvomi faktormi. Prvým je znižovanie voľných skladových kapacít v hlavnom prekladisku v Cushingu v Oklahome, kde sú zásobníky už takmer plné. Druhým je, že veľké ropné fondy sa čoraz viac zbavujú kontraktov na ropu s dodávkou v blízkej budúcnosti. Minulý týždeň sa totiž májový kontrakt na WTI prepadol hlboko do negatívneho pásma a fondy sa snažia predísť opakovaniu tejto situácie.



(1 EUR = 1,0852 USD)