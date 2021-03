Ceny ropy pokračujú v poklese

Singapur 19. marca (TASR) - Ceny ropy pokračovali v piatok v poklese, pričom cena Brentu skĺzla pod 63 USD za barel (159 litrov). Ceny tak klesajú už šiesty deň po sebe a za týždeň už klesli o takmer 9 %.



Vývoj na ropných trhoch ovplyvňuje nepriaznivá situácia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu v Európe, v dôsledku ktorej mnohé štáty pristúpili k opätovnému lockdownu. To znižuje šance na výraznejšie zotavenie dopytu po pohonných látkach.



Navyše, situácia sa zhoršuje aj v ďalších oblastiach sveta. Brazília oznámila za štvrtok (18. 3.) druhý najhorší deň od začiatku koronakrízy, keď počet úmrtí na COVID-19 dosiahol 2724. Nepriaznivé údaje prišli aj z Indie, ktorá informovala o najvýraznejšom dennom prírastku nových prípadov nákazy za viac než tri mesiace.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.52 h SEČ 62,58 USD (52,54 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 70 centov (1,11 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 59,32 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 68 centov alebo 1,13 %.