Ceny ropy pokračujú v poklese

Singapur 18. novembra (TASR) - Ceny ropy pokračujú vo štvrtok v poklese, pričom cena Brentu klesla pod 80 USD a cena WTI k hranici 77 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagovali na informácie Číny, že pracuje na uvoľnení ropy zo strategických rezerv. Jej oznámenie prišlo krátko po informáciách, že Spojené štáty požiadali najväčších dovozcov, aby zvážili siahnutie do strategických rezerv, čo by umožnilo znížiť súčasné vysoké ceny pohonných látok.



Požiadavka USA, o ktorej informovalo niekoľko zdrojov, je prvá smerom k Číne, aby sa najväčšia ázijská ekonomika zúčastnila na takejto koordinovanej akcii. USA a ich spojenci už koordinované uvoľnenie ropy zo strategických rezerv v minulosti zrealizovali. Stalo sa tak napríklad v roku 2011 počas vojny v Líbyi, ktorá je členským štátom Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC).



Najnovšia požiadavka Washingtonu však predstavuje bezprecedentnú výzvu členom OPEC, ktorí ovplyvňujú ceny ropy viac než päť desaťročí. Zahrnuje totiž aj Čínu, najväčšieho dovozcu ropy na svete.



Tlak na americkú vládu zvyšuje vysoká inflácia, za ktorou sú vo veľkej miere práve ceny energií. Inflácia v USA dosiahla v októbri najvyššiu úroveň za viac než 30 rokov. Spotrebiteľské ceny sa medziročne zvýšili o 6,2 %, čo je najvyšší rast od novembra 1990.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 8.59 h SEČ 79,38 USD (70,15 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 90 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 77,20 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,16 USD.



(1 EUR = 1,1316 USD)