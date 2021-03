Ceny ropy pokračujú v poklese

Singapur 10. marca (TASR) - Ceny ropy pokračovali v stredu ráno v poklese. Investori vyberajú zisky pred správou o stave ropných rezerv v USA, ktorá sa očakáva popoludní a ktorá by mohla naznačiť ďalšie smerovanie cien.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s aprílovým kontraktom sa v stredu o 7.50 h SEČ predával po 63,29 USD (53,21 eura). To bolo o 72 centov alebo 1,12 menej než v utorok (9. 3.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. WTI v utorok stratila 1,04 USD, alebo okolo 1,6 %, a uzavrela na 64,01 USD za barel. Májový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa v stredu o 7.51 h SEČ predával so stratou 83 centov alebo 1,23 % po 66,69 USD za barel.



Ceny čierneho zlata minulý týždeň podporilo rozhodnutie skupiny OPEC+ vo veľkej miere ponechať dohodnuté obmedzenia ťažby aj v apríli. Cena Brentu sa v pondelok (8. 3.) dostala až nad hranicu 70 USD za barel po správach o raketových úrokoch na zariadenia saudskoarabského energetického gigantu Aramco. Po upokojení situácie a zistení, že útoky nemali vplyv na dodávky ceny opäť klesli.



Negatívny vplyv na ceny má kombinácia faktorov. Veľkí importéri Čína a India z dôvodu aktuálne vysokých cien využívaj viac ropy zo zásobníkov. Navyše sa očakáva, že na trh sa vrátia dodávky z Iránu.



(1 EUR = 1,1894 USD)