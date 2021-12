Ropa: Ceny ropy pokračujú v poklese

New York 14. decembra (TASR) - Ceny ropy pokračovali v utorok v poklese. Dôvodom sú obavy z toho, že nový koronavírusový variant omikron zabrzdí zotavovanie ekonomiky, a tým aj globálneho dopytu po rope rovnako ako posilnenie dolára.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s januárovým kontraktom sa o 19.45 h SEČ predával po 70,44 USD (62,29 eura). To bolo o 85 centov alebo 1,19 % menej ako v pondelok (13. 12.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Februárový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa o 19.50 h SEČ predával so stratou 77 centov alebo 1,04 % po 73,62 USD za barel.



Veľkoobchodné ceny v USA v novembri medziročne vyskočili o 9,6 % po zvýšení o 8,8 % v októbri, čo bol ich najprudší nárast za 11 rokov. To podporilo očakávania trhu, že americká centrálna banka (Fed) v stredu (15. 12.) ohlási zrýchlenie ukončovania stimulov, čo malo pozitívny vplyv na dolár a naopak negatívny vplyv na ceny čierneho zlata.



(1 EUR = 1,1309 USD)