Ceny ropy pokračujú v raste

Soul 3. marca (TASR) - Po výraznom zotavení na začiatku týždňa zaznamenali ceny ropy rast aj v utorok, keď náladu na trhoch zlepšili očakávania, že centrálne banky podporia ekonomiky zasiahnuté šírením nového koronavírusu z Číny. Okrem toho sú trhy presvedčené, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci na čele s Ruskom, ktorí spoločne tvoria zoskupenie OPEC+, pristúpia na blížiacej sa schôdzke k výraznému obmedzeniu ťažby ropy.



Trhy čakali najmä na rozhodnutie Ruska, ktoré doteraz vždy chvíľu vyčkávalo, než sa rozhodlo návrhy OPEC podporiť. Podobne aj v najnovšom prípade Moskva podľa analytika zo spoločnosti OANDA Edwarda Moyu ustúpila a súhlasila s výraznejšími produkčnými škrtmi. Schôdzka OPEC a OPEC+ sa uskutoční 5. a 6. marca.



Dôležitá však bude aj podpora centrálnych bánk, dodal Moya. "Koronavírus sa ďalej šíri po svete a dokiaľ trhy nezačnú počítať s návratom cestovania a obchodu do pôvodných koľají, ceny ropy budú nestabilné," povedal. Nový typ koronavírusu, ktorý sa po Číne rozšíril zo stredočínskeho mesta Wu-chan, sa do dnešných dní objavil už vo vyše 60 krajinách, pričom zabil viac než 3000 ľudí.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.24 h SEČ 52,50 USD (47,20 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 60 centov.



Vzrástla aj cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom. Dosiahla 47,49 USD za barel, čo v porovnaní s pondelkovou uzávierkou (2. 3.) predstavuje rast o 74 centov.



Za dva dni tak cena WTI vzrástla oproti záveru minulého týždňa, keď sa trhy prepadli v reakcii na rýchle rozšírenie nového koronavírusu do viacerých krajín sveta, o 7,2 %. Cena Brentu zaznamenala rast o 7 %. V obidvoch prípadoch to predstavuje najvýraznejší rast cien ropy za dva dni od septembra 2019.



(1 EUR = 1,1122 USD)