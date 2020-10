Ceny ropy pokračujú v raste, cena Brentu stúpla nad 42,40 USD/barel

New York 6. októbra (TASR) - Ceny ropy pokračovali v utorok vo výraznom raste, pričom cena Brentu sa posunula nad 42,40 USD za barel (159 litrov). Ceny podporil pokles produkcie v Mexickom zálive v dôsledku blížiaceho sa hurikánu Delta, ako aj pokračujúci štrajk zamestnancov ropného sektora v Nórsku.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 19.50 h SELČ 42,43 USD (35,97 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,14 USD (2,76 %). V priebehu obchodovania sa cena Brentu zvýšila o viac než 3 % na 42,62 USD za barel.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 40,46 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 1,24 USD alebo 3,16 %. Predtým zaznamenala cena WTI 40,69 USD/barel, čo predstavovalo rast o 3,8 %.



Americké ropné firmy začali uzatvárať ropné plošiny, keďže do Mexického zálivu sa blíži hurikán Delta. Túto oblasť by mal dosiahnuť vo štvrtok (8. 10.). Ďalším faktorom, ktorý podporil ceny, je štrajk zamestnancov ropného sektora v Nórsku, ktorí žiadajú zlepšenie platových podmienok. Štrajk viedol k zastaveniu ťažby zo šiestich podmorských ložísk ropy a plynu, pričom produkcia ropy klesla o 8 %.



(1 EUR = 1,1795 USD)