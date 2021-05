Ceny ropy pokračujú v raste

Tokio 18. mája (TASR) - Ceny ropy pokračujú v utorok v raste, pričom cena ropy Brent sa posunula bližšie k úrovni 70 USD za barel (159 litrov). Podporuje ich zvyšujúci sa optimizmus na trhoch, že uvoľňovanie protipandemických opatrení v Európe a USA podporí dopyt po pohonných látkach. Tieto očakávania momentálne prekonávajú aj obavy z opätovného šírenia choroby COVID-19 v ázijských krajinách.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 8:03 SELČ 69,70 USD (57,40 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 24 centov (0,35 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 66,47 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 20 centov alebo 0,30 %. V pondelok (17. 5.) zaznamenala cena ropy v obidvoch prípadoch rast o vyše 1 %.



"Za vývojom cien je rastúci optimizmus, že dopyt po benzíne a iných palivách bude vďaka uvoľňovaniu obmedzení v USA a Európe rásť," povedal hlavný analytik zo spoločnosti Sunward Trading Chiyoki Chen. Ako dodal, obavy zo šírenia COVID-19 v Ázii síce pretrvávajú, tento problém by sa však mal vzhľadom na postupnú vakcináciu časom vyriešiť. Chen zároveň predpokladá, že ku koncu mesiaca by sa cena Brentu mohla posunúť k 75 USD za barel.