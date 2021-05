Ceny ropy pokračujú v raste

New York 25. mája (TASR) - Po výraznom posilnení počas pondelkového obchodovania pokračovali ceny ropy v raste aj v utorok, pričom cena Brentu sa posunula nad 66,50 dolára za barel (159 litrov).



Ceny komodity podporuje zrýchľovanie tempa očkovania proti ochoreniu COVID-19 vo svete. To posilňuje očakávania rýchleho zotavenia ekonomík, a tým vyššieho dopytu po rope.



Takýto vývoj by zároveň znamenal, že trh dokáže ustáť aj prípadné zvýšené dodávky ropy z Iránu, ktorý očakáva zrušenie sankcií. Navyše, medzičasom sa šance na skoré zrušenie sankcií voči Teheránu znížili, čo predstavuje ďalší impulz pre ceny ropy.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.31 h SELČ 68,66 USD (56,22 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 20 centov (0,29 %). V pondelok zaznamenala rast o 3 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 66,16 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 11 centov alebo 0,17 %. Na záver pondelkového obchodovania vzrástla cena WTI o 3,9 %.