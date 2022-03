Ceny ropy pokračujú v raste, cena Brentu prekročila 114 USD za barel

Londýn 30. marca (TASR) - Ceny ropy vzrástli počas stredajšieho obchodovania o takmer 4 %, pričom cena Brentu výrazne prekročila 114 USD za barel (159 litrov). Na trhy naďalej pôsobí nedostatok komodity na trhu a zvyšujúce sa očakávania ďalších sankcií proti Rusku za inváziu na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 17.13 h SEČ 114,42 USD (102,84 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 4,19 USD (3,80 %). V utorkovom (29. 3.) obchodovaní ešte zaznamenala pokles zhruba o 2 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 108,15 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 3,91 USD alebo 3,75 %. Počas utorkového obchodovania klesla o 1,6 %.



"Opätovný rast cien ropy naznačuje, že ropné trhy sú minimálne silne skeptické, čo sa týka 'pokroku' v mierových rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou," uviedol v reakcii na vývoj cien ropy analytik z Commonwealth Bank Tobin Gorey.



V utorok išli ceny ropy nadol po tom, ako Rusko prisľúbilo, že rozsah vojenských operácií v okolí Kyjeva obmedzí. Neskoršie správy však poukázali na pokračovanie útokov. Navyše USA a ďalšie štáty plánujú uvalenie nových sankcií na ďalšie sektory ruského hospodárstva, ktoré sú kľúčové na na financovanie bojov.



(1 EUR = 1,1126 USD)