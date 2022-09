Ceny ropy pokračujú v stredu v poklese

Singapur 14. septembra (TASR) - Ceny ropy uprostred týždňa klesli. Dôvodom sú obavy z toho, že americká centrálna banka (Fed) na budúci týždeň opäť prudko zvýši úrokové sadzby. Utorková (13. 9.) správa totiž ukázala, že inflačné tlaky v USA nepoľavujú, pričom tempo rastu cien bolo v auguste vyššie, než sa očakávalo.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s októbrovým kontraktom sa v stredu o 7.31 h SELČ predával po 86,91 USD (85,42 eura). To bolo o 40 centov alebo o 0,46 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt sa v utorok oslabil o 47 centov alebo približne 0,5 % a uzavrel na 87,31 USD za barel.



Novembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent v stredu ráno zlacnel o 43 centov alebo o 0,46 % a o 7.31 h SELČ sa obchodoval po 92,74 USD za barel. V utorok uzavrel so stratou takmer 0,9 % na 93,17 USD za barel.



Utorková správa o vývoji inflácie v USA zničila nádeje, že Fed by mohol v najbližších mesiacoch spomaliť tempo sprísňovania menovej politiky. Ďalšie zasadnutie menového výboru (FOMC) sa bude konať na budúci týždeň v utorok a stredu (20. a 21. 9.).



Po zverejnení správy o vývoji inflácie v USA sa posilnil dolár a akcie sa prudko oslabili.



Politika nulového covidu v Číne má negatívny vplyv na dopyt v krajine, ktorá je najväčším svetovým importérom ropy. To podľa expertov bude limitovať prípadné zotavenie cien čierneho zlata v najbližších týždňoch.



(1 EUR = 1,0175 USD)