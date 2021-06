Ceny ropy naďalej pokračujú v raste

New York 30. júna (TASR) - Ceny ropy pokračujú v stredu v raste. Obchodníci totiž očakávajú silný dopyt po energiách po tom, ako aliancia OPEC+ predpovedala oživenie dopytu.



Ropu podporila aj správa o väčšom ako odhadovanom poklese jej zásob v USA minulý týždeň.



Presnejšie, podľa oficiálnych údajov sa zásoby ropy za sedem dní do 25. júna znížili už šiesty týždeň po sebe, a to o 6,718 milióna barelov, zatiaľ čo analytici odhadovali, že klesnú o 4,686 milióna barelov.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v auguste sa v stredu o 18.26 h SELČ predával po 73,67 USD (61,99 eura). To bolo o 69 centov alebo 0,95 % viac ako v prechádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena augustového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 40 centov alebo 0,54 % na 75,16 USD za barel.



(1 EUR = 1,1884 USD)