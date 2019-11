Brent je opäť drahší, ceny ropy prudko vzrástli

New York 15. novembra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali počas piatka rast o viac než 2 %, keď informácie z Washingtonu zvýšili nádeje na uzatvorenie dohody medzi Čínou a USA.



Americký minister obchodu Wilbur Ross v rozhovore pre Fox Business Network v piatok uviedol, že je tu veľmi vysoká pravdepodobnosť, že USA uzatvoria s Čínou prvú fázu obchodnej dohody. Ako povedal, v súčasnosti sa diskutuje o posledných detailoch.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári vzrástla do 18.25 h SEČ o 1,34 USD (2,15 %) na 63,62 USD (57,66 eura) za barel (159 litrov). Zároveň sa očakáva rast ceny Brentu aj za celý týždeň. Trhy predpokladajú, že v porovnaní s predchádzajúcim týždňom by cena Brentu mohla vzrásť o 1,4 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 57,93 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 1,16 USD (2,04 %). Aj v prípade tejto ropy sa očakáva týždenný rast. Trhy počítajú so zvýšením ceny WTI za celý týždeň o 0,9 %.



(1 EUR = 1,1034 USD)