Ceny ropy prudko vzrástli

Singapur 13. júna (TASR) - Ceny ropy v piatok ráno prudko vzrástli, o vyše 8 %, po tom, čo Izrael spustil veľký preventívny útok na Irán. To vyvolalo obavy zo širšieho konfliktu na Blízkom východe a prerušenia dodávok ropy z regiónu. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júli sa v piatok o 6.17 h SELČ predával po 73,82 USD (63,67 eura). To bolo o 5,78 USD alebo 8,49 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena augustového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 5,64 USD alebo 8,13 % na 75 USD za barel.



Izrael spustil v piatok skoro ráno rozsiahly preventívny nálet na Irán, pričom zasiahol „desiatky“ vojenských a jadrových cieľov. Výbuchy sa ozývali celým Teheránom a štátne médiá informovali, že protivzdušná obrana bola plne aktivovaná.



Dvaja americkí predstavitelia pre agentúru Reuters povedali, že Izrael konal sám, bez účasti Američanov.



Televízia CNN uviedla, že prezident Donald Trump zvolal zasadnutie vlády.



Izrael v bezprostrednom časovom horizonte očakáva odvetný raketový útok a útok dronmi z Iránu, uviedol minister obrany Israel Katz vo vyhlásení. To zvýšilo rizikovú prirážku na ceny ropy a vyvolalo obavy z narušenia globálnych dodávok.



(1 EUR = 1,1594 USD)