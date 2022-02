Ropa zdražuje, cena WTI sa priblížila k 7-ročnému maximum

Tokio 2. februára (TASR) - Ceny ropy v stredu vzrástli, pričom cena WTI sa priblížila k 7-ročnému maximu z minulého týždňa. Okrem pokračujúcich obáv o dodávky v súvislosti s napätím okolo Ukrajiny ich nahor posunul aj pokles ropných zásob v USA, ktorý potvrdil zvýšený dopyt po surovine.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.14 h SEČ 89,45 USD (79,44 eura). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 29 centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom vzrástla o 26 centov na 88,46 USD/barel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena WTI sa tak priblížila k 7-ročnému maximu, ktoré zaznamenala koncom minulého týždňa, keď dosiahla 88,84 USD/barel. To bola najvyššia hodnota WTI od októbra 2014. Na najvyššiu úroveň od októbra 2014 vzrástla v rovnakom čase aj cena Brentu s marcovým kontraktom, ktorá dosiahla 91,70 USD/barel.



"Pokles ropných zásob v USA znamenal podporu pre ceny ropy, na druhej strane, rast čiastočne obmedzilo zvýšenie zásob benzínu," povedal Satoru Jošida, komoditný analytik zo spoločnosti Rakuten Securities. Zásoby ropy v USA klesli v týždni končiacom sa 28. januára o 1,6 milióna barelov. Analytici pritom počítali s rastom o 1,5 milióna barelov.



Trhy zároveň čakajú na zasadnutie zástupcov zoskupenia OPEC+ o pokračovaní jeho ropnej politiky. Očakáva sa, že na stredajšom zasadnutí krajiny OPEC+ ponechajú v platnosti pôvodnú dohodu o miernom zvyšovaní produkcie, napriek vysokému dopytu. To by znamenalo pokračovanie obmedzených dodávok a aj ďalší rast cien ropy.



(1 EUR = 1,1260 USD)