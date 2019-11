Ceny ropy sa menia iba minimálne, trhy čakajú na zasadnutie OPEC+

Tokio 29. novembra (TASR) - Ceny ropy sa v piatok menili len mierne, keďže trhy v USA sú pre oslavy Dňa vďakyvzdania ešte stále zatvorené a k slabej aktivite sa pridalo aj vyčkávanie trhov na schôdzku Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov. Tá sa uskutoční na budúci týždeň vo Viedni.



OPEC a producenti mimo ropného kartelu ako Rusko, ktoré spolu tvoria zoskupenie OPEC+, by mali na schôdzke vo Viedni diskutovať o ďalšom postupe v súvislosti s programom znižovania ťažby. Dôvodom je najmä pokračujúci rast produkcie v USA.



Očakáva sa, že OPEC+ rozhodne o pokračovaní súčasného programu do konca júna budúceho roka. Niektorí analytici nevylučujú predĺženie programu až do konca roka 2020, mohutnejšiu redukciu ťažby však neočakávajú.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 8.18 h SEČ 63,76 USD (57,94 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 11 centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI klesla o dva centy na 58,09 USD/barel. Za celý týždeň ropa v obidvoch prípadoch smeruje k rastu, už štvrtý týždeň po sebe.