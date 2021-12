CENY ROPY PRUDKO KLESLI: Prepadli sa o vyše 5 %

New York 20. decembra (TASR) - Ceny ropy v pondelok večer prudko klesli o vyše 5 % a pod hranicu 70 USD. Je to reakcia na nové opatrenia na obmedzenie šírenia variantu omikron nového koronavírusu v Európe a USA, ktoré vyvolali obavy, že celosvetový dopyt po rope utrpí ďalší ranu.



Holandsko nečakane zaviedlo v nedeľu (19. 12.) lockdown, zatiaľ čo Spojené kráľovstvo a Nemecko zvažujú ďalšie reštrikcie pred vianočnými a novoročnými sviatkami.



Pokiaľ ide o USA, Svetová zdravotnícka organizácia uviedla, že variant omikron bol zachytený v 43 z 50 amerických štátov, pričom počet hospitalizácií za ostatný mesiac vyskočil o 45 % a počet potvrdených prípadov vzrástol o 40 % na týždenný priemer 123.000 nových infekcií denne.



K pesimistický náladám prispela aj správa, že je nepravdepodobné, aby plán investícií prezidenta Joea Bidena vo výške 1,75 bilióna USD v súčasnej podobe prešiel Senátom, čo sa odrazí aj na výkone ekonomiky.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa v pondelok o 18.03 h SEČ predával po 66,77 USD (59,23 eura). To bolo o 4,09 USD alebo 5,77 % menej ako v prechádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Cena februárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa prepadla o 3,69 USD alebo 5,02 % na 69,84 USD za barel.



(1 EUR = 1,1273 USD)