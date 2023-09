Ceny ropy sa príliš nemenia

New York 25. septembra (TASR) - Ceny ropy boli v pondelok podvečer relatívne stabilné po tom, ako Rusko zmiernilo zákaz vývozu pohonných látok. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Rusko schválilo niektoré zmeny vo svojom zákaze vývozu palív, pričom zrušilo obmedzenia pre palivo pre lode a naftu s vysokým obsahom síry, ukázal to v pondelok vládny dokument. Zákaz vývozu všetkých druhov benzínu a kvalitnej nafty však zostáva v platnosti.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri sa v pondelok o 18.26 h SELČ predával po 89,92 USD (84,57 eura). To bolo o 11 centov alebo 0,12 % menej ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa naopak mierne zvýšila, a to o 7 centov alebo 0,8 % na 93,34 USD za barel.



(1 EUR = 1,0633 USD)