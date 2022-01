Ropa: Ceny ropy sa takmer nemenia

New York 26. januára (TASR) - Ceny ropy sa v stredu ráno takmer nezmenili. Investori vyčkávajú na výsledok zasadania americkej centrálnej banky Fed a úradu pre energetické informácie (EIA) o vývoji zásob komodity. Obchodovanie ovplyvňuje aj geopolitické napätie v Európe a na Blízkom východe.



Prípadný konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom by mohol zasiahnuť dodávky ropy na trhy. A na Blízkom východe zase jemenskí povstalci útočia na Spojené arabské emiráty.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v marci sa v stredu o 7.45 h SEČ predával po 85,52 USD (75,90 eura). To bolo o 8 centov alebo 0,09 % menej ako v prechádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena marcového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent, naopak, mierne stúpla, o 13 centov alebo 0,15 % na 88,33 USD za barel.



(1 EUR = 1,1268 USD)