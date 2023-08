Ceny ropy sa ustálili

New York 7. augusta (TASR) - Ceny ropy sa v pondelok ustálili na najvyšších úrovniach za takmer štyri mesiace potom, čo hlavní producenti Saudská Arábia a Rusko predĺžili zníženie ťažby. Obchodníci sa teraz sústredia na kľúčové správy o vývoji inflácie, ktoré majú byť uverejnené tento týždeň. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Saudská Arábia vo štvrtok (3. 8.) oznámila, že predlžuje svoje rozhodnutie o dobrovoľnom znížení ťažby o 1 milión barelov denne do konca septembra a nevylúčila jeho ďalšie predĺženie. Rusko zase oznámilo, že na budúci mesiac zníži vývoz ropy o 300.000 barelov denne.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri sa v pondelok o 7.22 h SELČ predával po 82,81 USD (75,65 eura). To bolo len o 1 cent alebo 0,01 % menej ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Cena októbrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla tiež o 1 cent na 86,23 USD za barel.



(1 EUR = 1,0946 USD)