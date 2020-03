Ceny ropy klesli na najnižšiu úroveň za celé roky

New York 8. marca (TASR) - Ceny ropy v piatok (6. 3.), na konci tohto obchodného týždňa, prudko klesli na najnižšiu úroveň za celé roky. Ropná zmes Brent pritom zaznamenala najväčšiu dennú stratu za vyše 11 rokov.



Trhy tak zareagovali na rozhodnutie Ruska, ktorá odmietlo návrh Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) na ďalšie zníženie produkcie s cieľom podporiť ceny komodity. To naznačuje, že trojročný pakt medzi OPEC a Ruskom sa skončil, čo oživilo obavy z kolapsu cien ropy podobne ako v roku 2014, keď Saudská Arábia a Rusko bojovali o podiel na trhu s americkými výrobcami bridlicovej ropy, ktorí sa nikdy nepridali k dohodám o obmedzení ťažby.



Ruský minister energetiky Alexander Novak v piatok po stretnutí aliancie OPEC+ (zahŕňa okrem kartelu aj 10 ďalších veľkých producentov na čele s Ruskom) vyhlásil, že po kolapse rozhovorov môže od 1. apríla každý z producentov dodávať na trh toľko ropy, koľko sa mu páči. Súčasná dohoda aliancie OPEC+ o obmedzení ťažby totiž vyprší 31. marca.



Na ceny ropy mali negatívny vplyv aj obavy z ekonomických dôsledkov epidémie koronavírusu a bezprostredný pokles dopytu po energiách.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v apríli uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 41,28 USD (36,41 eura). To bolo o 4,62 USD alebo 10,1 % menej ako v predchádzajúci deň a najnižšia cena WTI od augusta 2016. Cena aprílového kontraktu sa pritom nakrátko dotkla hranice 41,11 USD za barel.



Cena májového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa v piatok prepadla o 4,72 alebo 9,4 % na 45,27 USD za barel. Dosiahla tak najnižšiu úroveň od júna 2017.



(1 EUR = 1,1336 USD)