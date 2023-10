Peking 9. októbra (TASR) - Ceny ropy sa v pondelok ráno výrazne posilnili. Trh reagoval na ozbrojené zrážky medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, čo prehĺbilo politickú neistotu v regióne Blízkeho východu a zvýšilo obavy o bezpečnosť dodávok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 7.23 h SELČ 87,32 USD (82,67 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamenalo rast o 2,74 USD centov (3,24 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 85,72 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 2,93 USD (3,54 %).



Nárast cien ropy zvrátil klesajúci trend z minulého týždňa, počas ktorého oba kontrakty zaznamenali najväčší prepad od marca tohto roka. K výpredajom prispeli obavy z vysokých úrokových sadzieb a ich vplyvu na globálny dopyt. Cena Brentu klesla o približne 11 % a cena WTI o 8 %.



(1 EUR = 1,0563 USD)