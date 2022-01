Ropa: Ceny ropy sa v stredu ustálili

Singapur 12. januára (TASR) - Ceny ropy sa v stredu ustálili po strmých ziskoch v predchádzajúcom dni, keď šéf americkej centrálnej banky naznačil, že môže zvyšovať úrokové sadzby pomalšie. To by malo pomôcť podporiť dopyt po rope.



Predseda Federálneho rezervného systému (Fed) Jerome Powell v Kongrese ďalej uviedol, že ekonomika by mala zvládnuť súčasný nárast pandémie ochorenia COVID-19. A ubezpečil, že Fed zníži rastúcu infláciu.



Údaje priemyselnej skupiny American Petroleum Institute (API) však vykreslili slabší obraz o dopyte po palivách, s menším poklesom zásob ropy, než sa očakávalo, a väčším než odhadovaným nárastom zásob benzínu a destilátov minulý týždeň.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou vo februári sa v stredu o 7.37 h SEČ predával po 81,24 USD (71,66 eura). To bolo o 2 centy alebo 0,02 % viac ako v prechádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena marcového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa, naopak, znížila o 11 centov alebo 0,13 % na 83,61 USD za barel.



(1 EUR = 1,1336 USD)