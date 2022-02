Singapur 15. februára (TASR) - Ceny ropy sa v utorok ráno znížili, keďže investori si vybrali zisky z predošlého dňa, keď sa ceny ropy vyšplhali na sedemročné maximá a globálne akciové trhy sa prepadli. Ale zároveň, pretrvávajúce obavy, že by Rusko mohlo napadnúť Ukrajinu a prerušiť dodávky energií do Európy, obmedzili straty komodity.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v marci sa v utorok o 7.20 h SEČ predával po 94,83 USD (83,80 eura). To bolo o 63 centov alebo 0,66 % menej ako v prechádzajúci deň, keď do konca obchodovania zdražel o 2,36 USD.



Cena aprílového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 57 centov alebo 0,59 % na 95,91 USD za barel po tom, ako deň predtým vzrástla o 2,04 USD.



Rusko je jedným z najväčších svetových producentov ropy a plynu a obavy, že by mohlo napadnúť Ukrajinu, viedli k nárastu cien ropy smerom k hranici 100 USD za barel, čo je úroveň, ktorá nebola zaznamenaná od roku 2014.



Manažéri portfólií sú stále optimistickí, pokiaľ ide o vyhliadky ropy. Jej ceny však už za necelé tri mesiace vzrástli o vyše 30 % a stúpajú aj obavy z vysokej inflácie a zvýšenia úrokových sadzieb, čo prinútilo správcov fondov vybrať si nejaký zisk.



(1 EUR = 1,1316 USD)