Ceny ropy sa v závere obchodného týždňa takmer nezmenili

New York 5. decembra (TASR) - Ceny ropy v piatok (3. 12.), posledný deň tohto obchodného týždňa, uzavreli obchodovanie takmer na rovnakej úrovni ako deň predtým. Komodita tak vymazala značnú časť zo svojich ziskov, ktoré si pripísala počas dopoludnia. Na trhu totiž prevážili obavy, že omikron, nový variant koronavírusu, by mohol znížiť globálny dopyt nad možnosťou, že aliancia OPEC+ by mohla v krátkom čase prehodnotiť svoju politiku zvyšovania produkcie, ak rastúci počet blokád na zastavenie ochorenia COVID-19 začne dusiť dopyt.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 66,26 USD (58,68 eura). To bolo o 24 centov alebo 0,4 % menej ako v prechádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena februárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 21 centov alebo 0,3 % na 69,88 USD za barel.



Oba kontrakty si za celý týždeň pripísali stratu, už šiestykrát po sebe, pričom cena WTI klesla o 2,8 %a cena Brentu o 3,85 %.



(1 EUR = 1,1291 USD)