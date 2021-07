Ceny ropy sa vrátili k poklesu

Singapur 12. júla (TASR) – Po výraznom raste v závere minulého týždňa sa ceny ropy vrátili k poklesu. Náladu na trhoch čiastočne ovplyvnili vyjadrenia na víkendovom zasadnutí ministrov financií skupiny G20 o rizikách nových variantov koronavírusu pre ekonomiku. Cena ropy Brent sa však stále pohybuje nad 75 USD za barel (159 litrov).



Ministri financií a centrálni bankári G20 na zasadnutí v Benátkach v sobotu (10. 7.) uviedli, že nové varianty koronavírusu a nerovnaký prístup k vakcínam ohrozujú zotavovanie svetovej ekonomiky. Podľa najnovšieho prieskumu agentúry Reuters sa počet infikovaných zvýšil v poslednom období v 69 krajinách.



„Pri súčasnom tempe rastu nových prípadov infekcie nový koronavírus skôr či neskôr dopyt po rope zasiahne," uviedol jeden z obchodníkov na trhu s ropou v Singapure.



Navyše trhy naďalej ovplyvňuje nedohoda v rámci štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších ropných produktov na čele s Ruskom v súvislosti so zvýšením ťažby od augusta. Ak sa krajiny v najbližšom období nedohodnú, môže to viesť k svojvoľnému zvyšovaniu produkcie v jednotlivých krajinách.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.25 h SELČ 75,34 USD (63,54 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 21 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 74,38 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 18 centov.