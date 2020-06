Ceny ropy opäť rastú

New York 15. júna (TASR) - Ceny ropy sa po počiatočnom prudkom poklese vrátili v pondelok k rastu. Prispeli k tomu očakávania, že členské štáty zoskupenia OPEC+ splnia svoje záväzky v oblasti znižovania produkcie.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 20.29 h SELČ 39,71 USD (35,29 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 98 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 37,09 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 83 centov.



Ceny sa zotavili po tom, ako zástupcovia Spojených arabských emirátov (SAE) vyjadrili presvedčenie, že členovia OPEC+, ktorí mali doteraz problémy s plnením dohodnutých produkčných škrtov, svoje záväzky splnia. Monitorovací výbor OPEC+ sa zíde vo štvrtok (18. 6.), aby prerokoval plnenie záväzkov členskými štátmi.



(1 EUR = 1,1253 USD)