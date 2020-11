Ceny ropy sa vrátili k rastu, cena Brentu prekročila 43 USD za barel

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

New York 10. novembra (TASR) - Ceny ropy sa po poklese na začiatku dňa vrátili k rastu, pričom cena ropy Brent prekročila 43 USD za barel (159 litrov). Trhy opätovne obrátili pozornosť smerom k nádejnej vakcíne na chorobu COVID-19.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 18.25 h SEČ 43,35 USD (36,71 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 95 centov (2,24 %).Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 41,21 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 92 centov alebo 2,28 %.V pondelok (9. 11.) zaznamenali obidva kontrakty rast o 8 %, čo znamená najvýraznejší denný rast za posledných päť mesiacov. Trhy výrazne podporila správa o vysokej, viac než 90-percentnej účinnosti potenciálnej vakcíny na COVID-19, ktorú spoločne vyvíjajú americká firma Pfizer a nemecká biotechnologická spoločnosť BioNTech.Ceny podporili aj informácie zo Saudskej Arábie. Rijád uviedol, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší veľkí producenti na čele s Ruskom by v prípade slabého dopytu po rope mohli svoje plány v oblasti ťažby upraviť.(1 EUR = 1,1808 USD)