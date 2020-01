Ceny ropy strmo klesli, môže za to aj zvýšenie zásob v USA

New York 8. januára (TASR) - Ropa v stredu popoludní zmenila smer a jej ceny strmo klesli z takmer štvormesačného maxima, na ktoré sa vyšplhali po útoku iránskych rakiet na americké sily v Iraku. Útok však nepoškodil ropnú infraštruktúru. A zároveň správa o prekvapujúcom zvýšení zásob komodity v USA tiež prispela k poklesu jej cien.



Podľa amerického úradu pre energetiku sa zásoby ropy v Spojených štátoch v týždni do 3. januára zvýšili o 1,2 milióna barelov. To prekvapilo trh, ktorý očakával ich pokles o 2,6 milióna barelov.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou vo februári sa v stredu o 18.19 h SEČ predával po 60,18 USD (54,14 eura). To bolo o 2,52 USD alebo 4,02 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena marcového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 2,37 USD alebo 3,47 % na 65,90 USD za barel.



(1 EUR = 1,1115 USD)