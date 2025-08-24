< sekcia Ekonomika
Ropa: Ceny ropy uzatvorili týždeň so ziskom
Za celý týždeň sa cena WTI zvýšila o 1,4 % a cena Brentu o 2,9 %.
Autor TASR
New York 24. augusta (TASR) – Ceny ropy sa v piatok (22. 8.) mierne zvýšili a prvýkrát po troch týždňoch so ziskom uzavreli aj celý týždeň. Obchodovanie poznamenala najmä neistota sprevádzajúca úsilie o ukončenie vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 63,66 USD (54,84 eura eura). To bolo o 14 centov alebo 0,22 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena októbrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 6 centov alebo 0,09 % na 67,73 USD za barel.
Za celý týždeň sa cena WTI zvýšila o 1,4 % a cena Brentu o 2,9 %.
Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že počká, či ruský prezident Vladimir Putin a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj budú spolupracovať v záujme ukončenia tri a pol roka trvajúcej vojny, ktorá tento týždeň pokračovala s nemenšenou intenzitou. Ruské letectvo podniklo útoky neďaleko ukrajinskej hranice s Poľskom a Ukrajina zasiahla rafinériu a prečerpávaciu stanicu na ropovode Družba pri ruskom meste Uneča.
Trump sa snaží zorganizovať samit medzi Putinom a Zelenským. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov však vyhlásil, že stretnutie by zatiaľ nemalo zmysel a ukrajinského prezidenta obvinil z blokovania mierového úsilia. Čím viac klesajú šance na dosiahnutie prímeria, tým viac rastie riziko ďalších sankcií voči Rusku a výraznejšieho obmedzenia dodávok ropy na svetové trhy, uviedli analytici spoločnosti ING.
(1 EUR = 1,1608 USD)
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 63,66 USD (54,84 eura eura). To bolo o 14 centov alebo 0,22 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena októbrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 6 centov alebo 0,09 % na 67,73 USD za barel.
Za celý týždeň sa cena WTI zvýšila o 1,4 % a cena Brentu o 2,9 %.
Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že počká, či ruský prezident Vladimir Putin a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj budú spolupracovať v záujme ukončenia tri a pol roka trvajúcej vojny, ktorá tento týždeň pokračovala s nemenšenou intenzitou. Ruské letectvo podniklo útoky neďaleko ukrajinskej hranice s Poľskom a Ukrajina zasiahla rafinériu a prečerpávaciu stanicu na ropovode Družba pri ruskom meste Uneča.
Trump sa snaží zorganizovať samit medzi Putinom a Zelenským. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov však vyhlásil, že stretnutie by zatiaľ nemalo zmysel a ukrajinského prezidenta obvinil z blokovania mierového úsilia. Čím viac klesajú šance na dosiahnutie prímeria, tým viac rastie riziko ďalších sankcií voči Rusku a výraznejšieho obmedzenia dodávok ropy na svetové trhy, uviedli analytici spoločnosti ING.
(1 EUR = 1,1608 USD)