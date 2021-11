Ceny ropy v piatok aj za celý týždeň klesli

New York 14. novembra (TASR) - Ceny ropy v piatok (12.11.), posledný deň tohto obchodného týždňa, klesli. Vývoj na trhoch ovplyvnili obavy investorov, že americká centrálna banka Fed urýchli plány na zvýšenie úrokových sadzieb, aby skrotila rýchlo rastúcu infláciu.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri v piatok uzavrel obchodovanie pri cene 80,79 USD (70,57 eura). To bolo o 80 centov alebo 1 % menej ako v prechádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena januárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa v piatok znížila o 70 centov alebo 0,8 % na 82,17 USD za barel.



Oba kontrakty si pripísali straty aj za celý týždeň, už tretíkrát po sebe. Zasiahol ich silný dolár aj špekulácie, že administratíva prezidenta Joea Bidena by mohla uvoľniť ropu z americkej strategickej rezervy, aby schladila rast jej cien.



Konkrétne, cena WTI klesla za celý týždeň o 0,6 % a cena Brentu o 0,7 %.



(1 EUR = 1,1448 USD)