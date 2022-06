Ceny ropy v piatok klesli, ale za celý týždeň sa zvýšili

New York 12. júna (TASR) - Ceny ropy v piatok (10. 6.), v posledný deň tohto obchodného týždňa, klesli, keď dolár prudko stúpol po tom, čo údaje z USA ukázali ďalší nárast už aj tak vysokej inflácie. To vyvolalo obavy z agresívnejšieho zvyšovania úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému (Fed), ktorý v USA plní úlohu centrálnej banky.



Zároveň správy, že Šanghaj, najväčšie ekonomické centrum Číny, ako aj hlavné mesto Peking, opäť zaviedli v niektorých častiach obmedzenia súvisiace s ochorením COVID-19, vyvolali zase obavy zo zníženia dopytu zo strany najväčšieho svetového dovozcu ropy.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júli uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 120,67 USD (114,08 eura). To bolo o 84 centov alebo približne 0,7 % menej ako v predchádzajúci deň. Za celý týždeň sa však cena WTI zvýšila o 1,5 %.



Cena augustového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla v piatok o 1,06 USD alebo 0,9 % na 122,01 USD za barel, pričom za celý týždeň vzrástla o 1,9 %.



(1 EUR = 1,0578 USD)