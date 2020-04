Singapur 3. apríla (TASR) - Ceny ropy v piatok klesli, a to deň po najstrmšom percentuálnom zvýšení. Na trhu totiž zavládli pochybnosti o vyhlásení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Rusko a Saudská Arábia plánujú ukončiť cenovú vojnu. Vo štvrtok (2. 4.) pritom cena Brentu vyskočila o takmer 46 % a ceny WTI o zhruba 35 % po tom, ako Trump publikoval tweet, že Saudská Arábia a Rusko môžu znížiť ťažbu až o 15 miliónov barelov a ukončiť cenovú vojnu.



Trump pritom uviedol, že hovoril so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom, ktorý mu vraj povedal, že hovoril s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Ale Kremeľ to poprel a pochybnosti o ukončení sporu medzi Moskvou a Rijádom začali rásť.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v máji sa v piatok o 7.29 h SELČ predával po 23,79 USD (21,81 eura). To bolo o 1,53 USD alebo 6,04 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena júnového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 1,44 USD alebo 4,18 % na 28,50 USD za barel.



(1 EUR = 1,0906 USD)