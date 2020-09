Strach z druhej vlny koronavírusu podmienil pokles cien ropy

New York 25. septembra (TASR) - Ceny ropy v piatok večer klesli a komodita si zrejme pripíše stratu aj za celý týždeň. Dôvodom sú narastajúce obavy z negatívneho vplyvu druhej vlny pandémie nového koronavírusu na dopyt po palive. A to v čase, keď sa pravdepodobne obnoví vývoz ropy z Líbye.



Nárast nových prípadov ochorenia COVID-19, a s tým spojené obnovovanie obmedzení a spomalenie zotavovania hospodárstiev, tak podľa analytikov zabrzdili krehké oživenie dopytu po palive.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s dodávkou v novembri sa v piatok o 18.17 h SELČ predával po 40,07 USD (34,42 eura). To bolo o 24 centov menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížila o 22 centov na 41,72 USD za barel.



(1 EUR = 1,1634 USD)