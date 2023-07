Ceny ropy v piatok podvečer vzrástli o viac ako 1 %

New York 21. júla (TASR) - Ceny ropy v piatok podvečer vzrástli o vyše 1 %. Podporili ich dôkazy o obmedzovaní dodávok a správy o ekonomických stimuloch v pomaly sa zotavujúcej Číne, ktorá je druhým najväčším spotrebiteľom ropy na svete. TASR o tom informuje na základe správ Bloomberg.



"Deficit dodávok, ktorý hrozil v druhej polovici roka, je teraz podporený tvrdými číslami," uviedli analytici Commerzbank s odvolaním sa na nedávne údaje naznačujúce, že dovoz ropy z Ruska do Číny a Indie dosiahol v júni historické maximum.



Medzitým sa Rusko začiatkom júla pripojilo k Saudskej Arábii a oznámilo zníženie produkcie v auguste. Čína zase v piatok oznámila plány stimulov na podporu stagnujúcej čínskej ekonomiky, síce bez detailov, ale prispela tým k rastu cien ropy.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri sa v piatok o 18.05 h SELČ predával po 76,57 USD (68,84 eura). To bolo o 92 centov alebo 1,22 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena septembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 89 centov alebo 1,12 % na 80,53 USD za barel.



(1 EUR = 1,1123 USD)