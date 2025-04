New York 25. apríla (TASR) - Ceny ropy v piatok popoludní mierne vzrástli. Ale za celý týždeň smerujú k poklesu. Dôvodom je očakávané zvýšenie ponuky ropy od aliancie OPEC+ a pretrvávajúca neistota v súvislosti s rokovaniami o colných sadzbách medzi USA a Čínou. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júni sa v piatok tesne po 18. hodine SELČ predával po 62,93 USD (55,41 eura). To bolo o 14 centov alebo 0,22 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena júnového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 15 centov alebo 0,23 % na 66,70 USD za barel.



Oba kontrakty by však mali za celý týždeň klesnúť o viac ako 3 %.



(1 EUR = 1,1357 USD)