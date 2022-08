Ceny ropy v piatok ráno klesli

Singapur 12. augusta (TASR) - Ceny ropy na konci týždňa klesli z dôvodu neistých vyhliadok dopytu po štvrtkovom (11. 8.) výraznom náraste. Oba referenčné druhy ropy však zrejme zaznamenajú celotýždenný nárast, keďže obavy z recesie sa znížili.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa v piatok ráno o 7.23 h SELČ predával po 93,81 USD (90,74 eura). To bolo o 53 centov alebo 0,56 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt si vo štvrtok pripísal 2,41 USD alebo asi 2,6 % a uzavrel na 94,34 USD za barel.



Októbrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa v piatok o 7.26 h SELČ obchodoval so stratou 49 centov alebo 0,49 % po 99,11 USD za barel. Vo štvrtok zdražel o 2,20 USD alebo približne o 2,3 % na 97,60 USD za barel.



Vo štvrtok ceny čierneho zlata podporili nádeje týkajúce sa rýchlejšieho rastu spotreby. Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) totiž zvýšila prognózu rastu dopytu v tomto roku.



Brent by sa mohol za celý týždeň posilniť o viac ako 4 % a zmazať časť z minulotýždňových strát vo výške 14 %, čo bol jeho najprudší prepad od apríla 2020. Príčinou boli obavy, že rastúca inflácia a úrokové sadzby ochladia rast ekonomiky, a tým aj dopyt po palivách. WTI by mohla zaznamenať týždňové zvýšenie o viac než 5 %, čím by zmazala približne polovicu zo strát z minulého týždňa.



(1 EUR = 1,0338 USD)