Singapur 20. decembra (TASR) - Ceny ropy v piatok ráno klesli, pričom od začiatku týždňa už padli takmer o 3 %. Dôvodmi sú obavy zo slabého rastu dopytu v roku 2025, najmä v Číne, ktorá je najväčším dovozcom ropy, a silný dolár. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Februárový kontrakt na americkú ropu WTI sa v piatok o 8.11 h SEČ predával so stratou 37 centov alebo 0,53 % po 69,01 USD (66,39 eura) za barel (159 litrov). Februárový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížil o 40 centov alebo 0,55 % na 72,48 USD za barel.



Čínska štátna rafinérska spoločnosť Sinopec vo svojom ročnom energetickom výhľade, ktorý zverejnila vo štvrtok (19. 12.), uviedla, že dovoz ropy do Číny by mohol dosiahnuť vrchol už v roku 2025 a spotreba ropy v krajine by mala dosiahnuť vrchol do roku 2027, keďže dopyt po nafte a benzíne sa oslabí. Takisto aliancia producentov OPEC+ neustále znižuje prognózu rastu globálneho dopytu po rope.



Ďalším negatívnym faktorom pre ceny čierneho zlata bolo posilnenie dolára. Americká centrálna banka (Fed) totiž tento týždeň signalizovala, že v budúcom roku zrejme uvoľní menovú politiku menej, než sa doteraz predpokladalo.



Podľa analytikov banky JPMorgan trh s ropou smeruje od rovnováhy k prebytku 1,2 milióna barelov denne v roku 2025. Predpokladajú totiž, že rast ťažby mimo OPEC+ sa v roku 2025 zvýši o 1,8 milióna barelov denne.



(1 EUR = 1,0395 USD)