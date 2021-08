Ropa: Ceny ropy v piatok ráno vzrástli

Singapur 27. augusta (TASR) - Ceny ropy sa v piatok ráno posilnili a vymazali štvrtkový (26. 8.) pokles. V porovnaní so začiatkom týždňa sú výrazne v pluse.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s októbrovým kontraktom sa v piatok ráno o 7.45 h SELČ predával po 68,42 USD (58,15 eura). To bol o 1 USD alebo 1,48 % viac ako vo štvrtok na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Cena WTI sa vo štvrtok znížila o 94 centov alebo 1,4 % a uzavrela na 67,42 USD za barel.



Októbrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa v piatok o 7.45 h SELČ predával s plusom 98 centov alebo 1,38 % po 72,05 USD za barel.



Od začiatku týždňa si oba referenčné druhy ropy polepšili o viac ako 5 USD. Hlavným dôvodom bolo predovšetkým zlepšenie nálady na finančných trhoch. Ďalším pozitívnym faktorom bolo oslabenie dolára.



Investori v piatok s napätím čakajú na vystúpenie šéfa americkej centrálnej banky (Fed) Jeroma Powella na konferencii v Jackson Hole o ekonomickej situácii v USA. Experti predpokladajú, že bude signalizovať prísnejšiu menovú politiku. Experti si však nie sú istí, do akej miery bude konkrétny, a len málo z nich počíta priamym ohlásením ukončovania monetárnych stimulov.



(1 EUR = 1,1767 USD)