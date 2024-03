New York 1. marca (TASR) - Ceny ropy v piatok večer strmo vzrástli, pričom cena WTI prekonala hranicu 80 USD za barel. Komodita smeruje k zisku aj za celý týždeň. Podporili ju signály o napätejšej ponuke na trhu a väčšom dopyte v Ázii, ako sa očakávalo. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Trhy očakávajú, že najväčší svetoví producenti z aliancie OPEC+ v marci predĺžia svoje limity na ťažbu. Reagujú tiež na pretrvávajúce napätie na Blízkom východe. Analytici zvažujú možnosť, že napätie ovplyvní lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv, ktorý sa nachádza medzi Ománom a Iránom a je kľúčový pre dodávky z Perzského zálivu. Zatiaľ čo problémy v Červenom mori mali len mierny vplyv na ceny energií, potenciálne uzavretie Hormuzského prielivu by malo oveľa väčší vplyv a pravdepodobne by znížilo globálny hospodársky rast, napísali tento týždeň analytici Goldman Sachs.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v apríli sa v piatok o 18.19 h SEČ predával po 80,29 USD (74,25 eura). To bolo o 2,03 USD alebo 2,59 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena májového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 1,92 USD alebo 2,34 % na 83,83 USD za barel.



(1 EUR = 1,0813 USD)