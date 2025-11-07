< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v piatok večer vzrástli
Cena januárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 20 centov alebo 0,35 % na 63,58 USD za barel.
Autor TASR
New York 7. novembra (TASR) - Ceny ropy v piatok večer vzrástli. Ale za celý týždeň si komodita pripíše stratu, už druhý týždeň po sebe. Dôvodom sú obavy z nadmernej ponuky a zo spomaľovania dopytu v USA. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa v piatok o 17.35 h SEČ predával po 59,69 USD (51,63 eura). To bolo o 26 centov alebo 0,44 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.
Ceny oboch kontraktov však za celý týždeň smerujú k poklesu, približne o 2 %, keďže poprední svetoví producenti zvyšujú ťažbu.
„Trh naďalej porovnáva rastúci prebytok ropy so zmiešaným makroekonomickým vývojom,“ povedal analytik SEB Ole Hvalbye.
Nečakaný nárast zásob ropy v USA minulý týždeň o 5,2 milióna barelov opäť vyvolal obavy z nadmernej ponuky. Ceny ropy tlačia nadol aj obavy z ekonomických dôsledkov najdlhšieho zatvorenia vládnych úradov a inštitúcií v histórii USA pre nedostatok financií.
Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci z aliancie OPEC+ sa minulý víkend rozhodli mierne zvýšiť produkciu v decembri. Ale pozastavili ďalšie zvyšovanie v 1. štvrťroku budúceho roka z dôvodu prebytku ponuky.
Americká administratíva nariadila znížiť v piatok počet letov na hlavných letiskách pre nedostatok pracovníkov riadenia letovej prevádzky. Zároveň správy súkromných spoločností poukazujú na oslabenie trhu práce v októbri.
(1 EUR = 1,1561 USD)
